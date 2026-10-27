News Aktie News: News am Dienstagabend Verlust reich

Die News-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 29,95 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'728 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der News-Aktie ging bis auf 29,91 USD. Bei 30,47 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 359'444 News-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,68 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 22,20 USD fiel das Papier am 10.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 34,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat News im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. News dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,32 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur News-Aktie

NVIDIA-Aktie mit Kursgewinn: Neuer Arm-Chip fordert Intel. QUALCOMM & Co. heraus

S&P 500-Titel News-Aktie: Die Dividende von News im Detail

Aktien von Fox und News Corp. in Rot: Murdoch-Familie legt Streit um Medienimperium bei