News Aktie News: News tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 30,14 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'721 Punkten liegt. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,06 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,47 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 136'235 News-Aktien.

Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,01 Prozent. Am 10.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

News-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,201 USD belaufen. News veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2.34 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2.11 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 11.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,32 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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