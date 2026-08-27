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27.08.2026 20:27:13

News Aktie News: News verteuert sich am Abend

News Aktie News: News verteuert sich am Abend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von News. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 31,07 USD zu.

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Im NASDAQ-Handel gewannen die News-Papiere um 20:26 Uhr 0,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'717 Punkten steht. Bei 31,10 USD erreichte die News-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 248'402 News-Aktien umgesetzt.

Bei 31,61 USD erreichte der Titel am 01.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die News-Aktie mit einem Kursplus von 1,74 Prozent wieder erreichen. Bei 22,20 USD fiel das Papier am 10.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,201 USD, nach 0,200 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 05.08.2026. Es stand ein EPS von 0,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei News noch ein Gewinn pro Aktie von 0,05 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.34 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.11 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 05.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von News veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,32 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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