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27.08.2026 16:29:00

News Aktie News: News am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

News Aktie News: News am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von News gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 30,86 USD.

News
24.86 CHF 0.19%
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Das Papier von News gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 30,86 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. Im Tief verlor die News-Aktie bis auf 30,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,88 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69'421 Stück gehandelt.

Am 01.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,201 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 05.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte News ein EPS von 0,05 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 2.34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte News 2.11 Mrd. USD umgesetzt.

Die News-Bilanz für Q1 2027 wird am 05.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass News im Jahr 2027 1,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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