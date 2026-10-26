News Aktie News: News am Montagabend schwächer

Die News-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 30,54 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'679 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die News-Aktie bisher bei 30,35 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,69 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 305'709 News-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 31,65 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die News-Aktie somit 3,51 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Mit Abgaben von 27,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für News-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,200 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,201 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte News am 05.08.2026 vor. News hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,05 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.11 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 11.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,32 USD je News-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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