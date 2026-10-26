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26.10.2026 16:29:00

News Aktie News: News am Nachmittag mit stabiler Tendenz

News Aktie News: News am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von News. Mit einem Kurs von 30,73 USD zeigte sich die News-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

News
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Bei der News-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 30,73 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'696 Punkten liegt. Die News-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,98 USD. Das bisherige Tagestief markierte News-Aktie bei 30,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,69 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 178'076 News-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 31,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die News-Aktie damit 2,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Derzeit notiert die News-Aktie damit 38,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

News wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,32 USD je Aktie in den News-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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