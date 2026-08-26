News Aktie News: News am Abend nahe Vortagesschluss

Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der News-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 30,95 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'673 Punkten notiert. Die News-Aktie legte bis auf 31,02 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die News-Aktie sank bis auf 30,76 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,01 USD. Bisher wurden heute 193'285 News-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 31,61 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,13 Prozent. Am 10.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 22,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

News-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,201 USD belaufen. Am 05.08.2026 lud News zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte News 0,05 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte News einen Umsatz von 2.11 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,32 USD je News-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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