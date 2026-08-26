News Aktie News: News am Nachmittag stabil

Die News-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 30,93 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die News-Aktie sogar auf 31,02 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die News-Aktie bis auf 30,81 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 31,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 59'835 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die News-Aktie 2,22 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.02.2026 auf bis zu 22,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 39,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

News-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,201 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 05.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent auf 2.34 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die News-Bilanz für Q1 2027 wird am 05.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,32 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur News-Aktie

NVIDIA-Aktie mit Kursgewinn: Neuer Arm-Chip fordert Intel. QUALCOMM & Co. heraus

S&P 500-Titel News-Aktie: Die Dividende von News im Detail

Aktien von Fox und News Corp. in Rot: Murdoch-Familie legt Streit um Medienimperium bei