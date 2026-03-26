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26.03.2026 20:27:13

News Aktie News: News am Abend ohne grosse Veränderung

News Aktie News: News am Abend ohne grosse Veränderung

Die Aktie von News zeigt sich am Donnerstagabend ohne grosse Bewegung. Mit einem Wert von 24,25 USD bewegte sich die News-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

News
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Kaum Ausschläge verzeichnete die News-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:26 Uhr bei 24,25 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 6'485 Punkten tendiert. Die News-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,46 USD an. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,11 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,11 USD. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 356'004 Aktien.

Bei 31,61 USD markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 23,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 8,45 Prozent wieder erreichen.

News-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,204 USD aus. News gewährte am 05.02.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,34 USD gegenüber 0,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2.36 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2.24 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass News ein EPS in Höhe von 1,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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