Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 26,37 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'184 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die News-Aktie bei 26,42 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 298'539 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 31,65 USD markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,02 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,20 USD. Dieser Wert wurde am 10.02.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,81 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 erhielten News-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,202 USD. News liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei News noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.28 Mrd. USD – ein Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2.14 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass News im Jahr 2027 1,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur News-Aktie

S&P 500-Titel News-Aktie: Diese Dividende können News-Aktionäre erwarten

NVIDIA-Aktie mit Kursgewinn: Neuer Arm-Chip fordert Intel. QUALCOMM & Co. heraus

S&P 500-Titel News-Aktie: Die Dividende von News im Detail