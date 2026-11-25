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25.11.2026 16:29:00
News Aktie News: News verbilligt sich am Mittwochnachmittag
Die Aktie von News gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 25,81 USD.
Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 25,81 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'998 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die News-Aktie bis auf 25,63 USD. Bei 25,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 73'163 Aktien.
Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 31,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Mit einem Kursverlust von 13,99 Prozent würde die News-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
News-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,202 USD belaufen. News liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,20 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat News mit einem Umsatz von insgesamt 2.28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,39 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte News am 11.02.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,34 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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