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25.09.2026 20:27:13

News Aktie News: News am Abend mit grünen Vorzeichen

News Aktie News: News am Abend mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von News. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,50 USD zu.

News
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von News zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,50 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'742 Punkten liegt. In der Spitze gewann die News-Aktie bis auf 28,56 USD. Bei 28,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 209'243 News-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.02.2026 auf bis zu 22,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 22,09 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für News-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,200 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,201 USD belaufen. Am 05.08.2026 legte News die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. News hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.34 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von News wird am 05.11.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass News im Jahr 2027 1,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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