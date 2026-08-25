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25.08.2026 20:27:13

News Aktie News: News gewinnt am Abend an Boden

News Aktie News: News gewinnt am Abend an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von News. Zuletzt wies die News-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 30,87 USD nach oben.

News
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 30,87 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'667 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die News-Aktie sogar auf 30,87 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,50 USD. Zuletzt wechselten 231'375 News-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,61 USD) erklomm das Papier am 01.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,41 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Mit einem Kursverlust von 28,07 Prozent würde die News-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,201 USD, nach 0,200 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2.34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.11 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass News im Jahr 2027 1,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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