News Aktie News: News am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 30,58 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. Im Tief verlor die News-Aktie bis auf 30,22 USD. Bei 30,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 104'980 Stück gehandelt.

Am 01.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,37 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,20 USD. Dieser Wert wurde am 10.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2026 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,201 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte News am 05.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei News noch ein Gewinn pro Aktie von 0,05 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat News mit einem Umsatz von insgesamt 2.34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,81 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von News veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,32 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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