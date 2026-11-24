Um 20:26 Uhr stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 26,02 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'204 Punkten steht. In der Spitze gewann die News-Aktie bis auf 26,14 USD. Bei 25,44 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 246'115 News-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,65 USD. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die News-Aktie somit 17,80 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 17,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,202 USD aus. Am 04.11.2026 lud News zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. News hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 2.28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.14 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass News im Jahr 2027 1,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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