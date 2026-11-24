Die News-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 26,02 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'173 Punkten steht. In der Spitze gewann die News-Aktie bis auf 26,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,44 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62'544 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 31,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die News-Aktie damit 17,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,20 USD. Dieser Wert wurde am 10.02.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 14,68 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,202 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.11.2026 äusserte sich News zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. News hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.14 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von News wird am 11.02.2027 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,34 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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