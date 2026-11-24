|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 16:29:00
News Aktie News: News am Dienstagnachmittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 26,02 USD.
Die News-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 26,02 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'173 Punkten steht. In der Spitze gewann die News-Aktie bis auf 26,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,44 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62'544 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 31,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die News-Aktie damit 17,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,20 USD. Dieser Wert wurde am 10.02.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 14,68 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,202 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.11.2026 äusserte sich News zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. News hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.14 Mrd. USD in den Büchern standen.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von News wird am 11.02.2027 gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,34 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur News-Aktie
S&P 500-Titel News-Aktie: Diese Dividende können News-Aktionäre erwarten
NVIDIA-Aktie mit Kursgewinn: Neuer Arm-Chip fordert Intel. QUALCOMM & Co. heraus
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu News Corp LLC
|
16:29
|News Aktie News: News am Dienstagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
23.11.26
|News Aktie News: News am Abend auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
20.11.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätte eine Investition in News von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: So viel hätte ein News-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: Diese Dividende können News-Aktionäre erwarten (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätte eine Investition in News von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Ausblick: News legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.26
|S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu News Corp LLC
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel kaum verändert. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.