News Aktie 21211852 / US65249B1098
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24.09.2026 20:27:13
News Aktie News: News gewinnt am Abend an Fahrt
Die Aktie von News zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 28,48 USD zu.
Das Papier von News konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 28,48 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'707 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die News-Aktie sogar auf 28,75 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 28,22 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 561'776 News-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Bei 22,20 USD fiel das Papier am 10.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,201 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte News 0,05 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.34 Mrd. USD – ein Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass News ein EPS in Höhe von 1,32 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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