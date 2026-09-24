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24.09.2026 16:29:00

News Aktie News: News am Nachmittag gefragt

News Aktie News: News am Nachmittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von News. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 28,29 USD zu.

News
23.51 CHF -0.35%
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Um 16:28 Uhr sprang die News-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 28,29 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'689 Punkten notiert. Die News-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,75 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,22 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119'901 Stück gehandelt.

Bei 31,65 USD markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 22,20 USD fiel das Papier am 10.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 27,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,201 USD aus. Am 05.08.2026 lud News zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 USD, nach 0,05 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2.34 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2.11 Mrd. USD umsetzen können.

News wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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