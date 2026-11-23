Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 25,53 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'252 Punkten tendiert. Bei 25,68 USD erreichte die News-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 252'903 News-Aktien.

Bei 31,65 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 23,97 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,202 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 04.11.2026. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte News 0,20 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 2.28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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