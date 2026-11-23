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23.11.2026 16:29:00
News Aktie News: News am Nachmittag im Plus
Die Aktie von News gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die News-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.
Die News-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 25,49 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'285 Punkten liegt. Die News-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,54 USD an. Bei 25,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 65'834 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,65 USD. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die News-Aktie somit 19,46 Prozent niedriger. Am 10.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 14,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,202 USD. Am 04.11.2026 hat News die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. News hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat News im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte News am 11.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,34 USD je News-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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