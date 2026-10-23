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23.10.2026 20:27:13
News Aktie News: News am Freitagabend im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von News. Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 31,00 USD ab.
Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 31,00 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'632 Punkten steht. In der Spitze büsste die News-Aktie bis auf 30,77 USD ein. Bei 30,93 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 290'259 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,65 USD. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 2,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.02.2026 (22,20 USD). Mit Abgaben von 28,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
News-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,201 USD aus. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die News-Bilanz für Q1 2027 wird am 05.11.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,32 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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