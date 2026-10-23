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23.10.2026 16:29:00
News Aktie News: News tendiert am Freitagnachmittag südwärts
Die Aktie von News gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die News-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 30,92 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 30,92 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'613 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die News-Aktie bei 30,88 USD. Bei 30,93 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 96'665 Aktien.
Bei 31,65 USD markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,38 Prozent. Bei 22,20 USD fiel das Papier am 10.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 39,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,201 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. News gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,05 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 2.34 Mrd. USD gegenüber 2.11 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,32 USD je News-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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