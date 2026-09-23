News Aktie News: News tendiert am Mittwochabend schwächer

Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 28,43 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'714 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der News-Aktie ging bis auf 28,37 USD. Bei 29,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 995'557 News-Aktien.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,20 USD am 10.02.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 21,91 Prozent sinken.

News-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,201 USD aus. Am 05.08.2026 hat News die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte News 0,05 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte News einen Umsatz von 2.11 Mrd. USD eingefahren.

Die News-Bilanz für Q1 2027 wird am 05.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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