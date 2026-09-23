News Aktie News: Anleger schicken News am Nachmittag auf rotes Terrain

Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 28,60 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'716 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die News-Aktie bis auf 28,44 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,01 USD. Bisher wurden heute 136'566 News-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 31,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,68 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die News-Aktie derzeit noch 22,36 Prozent Luft nach unten.

News-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,201 USD belaufen. Am 05.08.2026 lud News zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte News 0,05 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent auf 2.34 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass News ein EPS in Höhe von 1,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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