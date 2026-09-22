News Aktie News: Anleger schicken News am Abend ins Minus

Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 29,19 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'772 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die News-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,11 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,02 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 418'349 News-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die News-Aktie mit einem Kursplus von 8,45 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,20 USD. Dieser Wert wurde am 10.02.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,93 Prozent würde die News-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 05.08.2026. News hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,05 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.11 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.34 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 05.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von News veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,32 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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