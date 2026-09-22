News Aktie 21211852 / US65249B1098
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22.09.2026 16:29:00
News Aktie News: News am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 29,62 USD ab.
Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 29,62 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,59 USD ab. Bei 30,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 96'405 News-Aktien den Besitzer.
Bei 31,65 USD markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 6,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,20 USD. Abschläge von 25,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,201 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. News veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte News ein EPS von 0,05 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 2.34 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.11 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,32 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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