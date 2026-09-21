News Aktie 21211852 / US65249B1098
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21.09.2026 20:27:13
News Aktie News: News präsentiert sich am Abend stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von News. Die News-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 29,84 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von News zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 29,84 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die News-Aktie bei 29,96 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,84 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 349'204 Stück gehandelt.
Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Abschläge von 25,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
News-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,201 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,05 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent auf 2.34 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass News im Jahr 2027 1,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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