News Aktie 21211852 / US65249B1098
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21.09.2026 16:29:00
News Aktie News: News büsst am Montagnachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 29,68 USD.
Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 29,68 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'721 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die News-Aktie bisher bei 29,60 USD. Bei 29,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 118'400 News-Aktien.
Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. 6,64 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,20 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 äusserte sich News zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.11 Mrd. USD in den Büchern standen.
News dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,32 USD je Aktie in den News-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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