News Aktie News: News am Abend mit Aufschlag

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von News zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 26,04 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'831 Punkten notiert. Die News-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,32 USD. Mit einem Wert von 26,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 232'980 News-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,39 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,38 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 10,22 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,205 USD. Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte News 0,21 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat News mit einem Umsatz von insgesamt 2.14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -16,80 Prozent verringert.

News wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,01 USD je Aktie in den News-Büchern.

