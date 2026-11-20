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20.11.2026 20:27:13
News Aktie News: News am Abend mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von News. Der News-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 25,24 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 25,24 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'982 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte News-Aktie bei 25,17 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,29 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 412'225 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,65 USD. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Derzeit notiert die News-Aktie damit 13,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,201 USD. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,20 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat News in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.28 Mrd. USD im Vergleich zu 2.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte News am 11.02.2027 vorlegen.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem News-Gewinn in Höhe von 1,34 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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