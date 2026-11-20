Um 16:28 Uhr stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 25,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'110 Punkten steht. In der Spitze legte die News-Aktie bis auf 25,71 USD zu. Bei 25,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 125'378 News-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 31,65 USD. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 18,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,20 USD. Dieser Wert wurde am 10.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2026 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,201 USD aus. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte News 0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 2.28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte News am 11.02.2027 präsentieren.

In der News-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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