News Aktie 21211852 / US65249B1098
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20.10.2026 20:27:13
News Aktie News: News zeigt sich am Dienstagabend freundlich
Die Aktie von News gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von News konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 30,63 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 30,63 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'716 Punkten notiert. In der Spitze gewann die News-Aktie bis auf 30,88 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,26 USD. Zuletzt wechselten 337'857 News-Aktien den Besitzer.
Bei 31,65 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die News-Aktie somit 3,24 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,20 USD. Dieser Wert wurde am 10.02.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 37,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,201 USD je News-Aktie. News gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte News 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat News im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,32 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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