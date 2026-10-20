News Aktie 21211852 / US65249B1098
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20.10.2026 16:29:00
News Aktie News: News gewinnt am Dienstagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von News. Die News-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 30,53 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 30,53 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'731 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die News-Aktie bis auf 30,88 USD zu. Mit einem Wert von 30,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 115'965 News-Aktien den Besitzer.
Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 31,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die News-Aktie derzeit noch 3,67 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Abschläge von 27,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2026 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,201 USD aus. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,05 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 2.34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte News 2.11 Mrd. USD umgesetzt.
Die News-Bilanz für Q1 2027 wird am 05.11.2026 erwartet.
In der News-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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