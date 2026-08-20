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20.08.2026 20:27:13

News Aktie News: News tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

News Aktie News: News tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von News. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die News-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 29,48 USD.

News
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Mit einem Wert von 29,48 USD bewegte sich die News-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'653 Punkten steht. Die News-Aktie legte bis auf 29,69 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die News-Aktie bei 29,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 196'080 News-Aktien.

Bei einem Wert von 31,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 6,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,20 USD. Dieser Wert wurde am 10.02.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 24,68 Prozent würde die News-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,201 USD aus. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem News-Gewinn in Höhe von 1,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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