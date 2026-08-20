News Aktie News: News tendiert am Donnerstagnachmittag seitwärts

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die News-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 29,46 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'684 Punkten liegt. Die News-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,62 USD aus. Das bisherige Tagestief markierte News-Aktie bei 29,25 USD. Bei 29,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 70'868 Aktien.

Am 01.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD. Derzeit notiert die News-Aktie damit 6,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die News-Aktie damit 32,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,201 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.34 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.11 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

News wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,32 USD je Aktie in den News-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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