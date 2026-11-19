Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,9 Prozent auf 25,63 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'219 Punkten realisiert. Die News-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,55 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,04 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 385'832 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 31,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die News-Aktie 23,51 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.02.2026 auf bis zu 22,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,37 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für News-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,201 USD ausgeschüttet werden. News veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,20 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2.28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2.14 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte News am 11.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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