|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 20:27:13
News Aktie News: News verzeichnet am Abend Verluste
Die Aktie von News gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 25,63 USD.
Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,9 Prozent auf 25,63 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'219 Punkten realisiert. Die News-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,55 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,04 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 385'832 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 31,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die News-Aktie 23,51 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.02.2026 auf bis zu 22,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,37 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für News-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,201 USD ausgeschüttet werden. News veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,20 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2.28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2.14 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte News am 11.02.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur News-Aktie
S&P 500-Titel News-Aktie: Diese Dividende können News-Aktionäre erwarten
NVIDIA-Aktie mit Kursgewinn: Neuer Arm-Chip fordert Intel. QUALCOMM & Co. heraus
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu News Corp LLC
|
19.11.26
|News Aktie News: News verzeichnet am Abend Verluste (finanzen.ch)
|
19.11.26
|News Aktie News: News am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
13.11.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: So viel hätte ein News-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: Diese Dividende können News-Aktionäre erwarten (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätte eine Investition in News von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Ausblick: News legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.26
|S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in News von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu News Corp LLC
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten -- DAX im Handel unter Druck -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verliert im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fährt Verluste ein. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.