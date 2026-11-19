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19.11.2026 16:29:00
News Aktie News: News am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von News gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 25,99 USD nach.
Die News-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 25,99 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'330 Punkten notiert. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,87 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,04 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 62'108 News-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 31,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,78 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,20 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,201 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 04.11.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 USD, nach 0,20 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat News mit einem Umsatz von insgesamt 2.28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,39 Prozent gesteigert.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,34 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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