News Aktie News: News am Montagabend tiefer

Die News-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 29,94 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'699 Punkten realisiert. Die News-Aktie sank bis auf 29,74 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 29,95 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 205'073 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 31,65 USD. Gewinne von 5,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die News-Aktie derzeit noch 25,85 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,201 USD je News-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent auf 2.34 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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