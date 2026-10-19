News Aktie News: News verliert am Nachmittag

Um 16:28 Uhr rutschte die News-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 29,88 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'710 Punkten notiert. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,82 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,95 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57'610 News-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 31,65 USD. Mit einem Zuwachs von 5,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2026 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,201 USD aus. News veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2.34 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.11 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass News ein EPS in Höhe von 1,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur News-Aktie

NVIDIA-Aktie mit Kursgewinn: Neuer Arm-Chip fordert Intel. QUALCOMM & Co. heraus

S&P 500-Titel News-Aktie: Die Dividende von News im Detail

Aktien von Fox und News Corp. in Rot: Murdoch-Familie legt Streit um Medienimperium bei