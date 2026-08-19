News Aktie 21211852 / US65249B1098
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19.08.2026 20:27:13
News Aktie News: News am Abend stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von News. Das Papier von News legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 29,62 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die News-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 29,62 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die News-Aktie bisher bei 29,68 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 29,39 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 276'889 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,61 USD) erklomm das Papier am 01.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,74 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,201 USD je News-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2.34 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2.11 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,31 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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