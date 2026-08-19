News Aktie News: News am Nachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr wies die News-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 29,43 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Bei 29,49 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 29,39 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 113'492 News-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 31,61 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 24,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,201 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.11 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem News-Gewinn in Höhe von 1,31 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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