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18.11.2026 20:27:14
News Aktie News: News tendiert am Abend seitwärts
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von News. Mit einem Kurs von 26,35 USD zeigte sich die News-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.
Die News-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 26,35 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'325 Punkten notiert. Der Kurs der News-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,43 USD zu. In der Spitze fiel die News-Aktie bis auf 26,09 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,09 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 368'538 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 31,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die News-Aktie 20,11 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,20 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 18,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,201 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 04.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,20 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat News mit einem Umsatz von insgesamt 2.28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,39 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,34 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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