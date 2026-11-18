Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 26,31 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'332 Punkten steht. Die News-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,09 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,09 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 75'542 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,20 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 18,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,201 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte News am 04.11.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,20 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2.28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 11.02.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der News-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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