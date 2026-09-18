News Aktie News: Anleger schicken News am Freitagabend ins Minus

Um 20:26 Uhr fiel die News-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 29,86 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'633 Punkten steht. Das Tagestief markierte die News-Aktie bei 29,53 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,07 USD. Bisher wurden heute 1'144'586 News-Aktien gehandelt.

Bei 31,65 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.02.2026 Kursverluste bis auf 22,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die News-Aktie derzeit noch 25,65 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,201 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte News am 05.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,05 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte News einen Umsatz von 2.11 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,32 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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