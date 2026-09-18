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18.09.2026 16:29:00

News Aktie News: News am Nachmittag mit Kursabschlägen

News Aktie News: News am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 29,57 USD ab.

News
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Der News-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 29,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'622 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die News-Aktie bis auf 29,53 USD. Bei 30,07 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 968'372 News-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die News-Aktie somit 6,57 Prozent niedriger. Am 10.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,20 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,92 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,201 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,05 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte News einen Umsatz von 2.11 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass News im Jahr 2027 1,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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