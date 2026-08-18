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18.08.2026 20:27:13
News Aktie News: News reagiert am Dienstagabend positiv
Die Aktie von News gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die News-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 29,55 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von News zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 29,55 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'701 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 29,65 USD erreichte die News-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 442'674 News-Aktien.
Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 6,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 22,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die News-Aktie derzeit noch 24,87 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,201 USD. News liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat News in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.34 Mrd. USD im Vergleich zu 2.11 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 05.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,31 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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