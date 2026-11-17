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17.11.2026 20:27:13
News Aktie News: News am Abend mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von News. Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 26,53 USD.
Der News-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 26,53 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'328 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die News-Aktie bis auf 26,31 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 26,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 309'812 News-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 31,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. Bei 22,20 USD erreichte der Anteilsschein am 10.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,32 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2026 erhielten News-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,201 USD. Am 04.11.2026 lud News zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat News in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.28 Mrd. USD im Vergleich zu 2.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 11.02.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von News veröffentlicht werden.
Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,34 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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