Um 16:28 Uhr fiel die News-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,60 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'384 Punkten realisiert. Bei 26,39 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95'916 News-Aktien.

Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Bei 22,20 USD fiel das Papier am 10.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,201 USD aus. Am 04.11.2026 lud News zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,20 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat News im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von News wird am 11.02.2027 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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