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17.09.2026 16:29:00

News Aktie News: News am Donnerstagnachmittag im Minus

News Aktie News: News am Donnerstagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 30,12 USD abwärts.

News
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Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 30,12 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'631 Punkten liegt. Im Tief verlor die News-Aktie bis auf 29,99 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,16 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 61'614 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,65 USD) erklomm das Papier am 28.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,20 USD. Dieser Wert wurde am 10.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 35,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

News-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,201 USD aus. Am 05.08.2026 hat News in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte News 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat News 2.34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der News-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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