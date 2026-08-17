News Aktie 21211852 / US65249B1098
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17.08.2026 20:27:13
News Aktie News: News verbilligt sich am Montagabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von News. Die News-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 28,75 USD abwärts.
Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,4 Prozent auf 28,75 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die News-Aktie bis auf 28,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,76 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 458'375 News-Aktien.
Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 9,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,20 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 29,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
News-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,201 USD aus. Am 05.08.2026 hat News in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.34 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.11 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 05.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von News veröffentlicht werden.
Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,31 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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